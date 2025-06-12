Salıpazarı'nda ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği
Salıpazarı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında yıl sonu etkinliği yapıldı. Etkinlikte öğrenciler çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk konularında gösteriler sundu.
Salıpazarı ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Bereket Fatih Camisi'nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toroman, müftülük çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk gibi konulara dikkat çekildi.