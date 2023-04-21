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Salıpazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

Salıpazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

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Salıpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Salıpazarı ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, cuma namazı sonrası esnafı ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen Akgül, vatandaşlarla bayramlaştı.

Akgül, ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaştıklarını dile getirerek, "Toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bir ay boyunca Cenabı Allah'ın rızasını kazanmak için tuttuğumuz oruçlardan sonra bayram günlerine kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar, insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve saygının arttığı, kardeşlik ve dostluk duygularının ön plana çıktığı en güzel zamanlardır. Bu özel günlerde gönül kapılarımızı sonuna kadar açmalı, şefkat ve merhamet ellerimizi birbirimize uzatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Ramazan Bayramı Halil Akgül Güncel Haberler

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