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Salıpazarı'nda Baraj Projesi İçin Yeni Konutların Kura Çekimi Yapıldı

Salıpazarı'nda Baraj Projesi İçin Yeni Konutların Kura Çekimi Yapıldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde baraj projesinden etkilenen 8 aile için inşa edilen konutların kura çekimi, devlete ait şantiye binasında gerçekleştirildi. Yeni konutlarına kavuşan aileler, mutluluklarını paylaştı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde barajı projesinden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutların kura çekimi yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Salıpazarı Barajı projesinden etkilenen 8 hak sahibi aile için Bereket Mahallesi Alanyaykın Yolu üzerinde, yeniden yerleşim çalışmaları kapsamında 4 katlı ve toplam 8 daireden oluşan konutlar inşa edildi.

Konutların hak sahiplerine teslimi için Salıpazarı Barajı şantiye binasında kura çekim töreni düzenlendi.

Kura çekimine, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanı Abdullah Çömlekçi, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Emlak ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı heyeti ve hak sahipleri katıldı.

Düzköy, Çiçekli ve Orta mahallelerinden, baraj projesi nedeniyle etkilenerek yeni yerleşim alanına taşınan hak sahibi aileler, kura çekimiyle birlikte yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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