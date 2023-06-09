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Salıpazarı'nda Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri düzenlendi

Salıpazarı'nda Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Semineri düzenlendi

Güncel Haberler

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik sürdürülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Salıpazarı Kitap Kahve Gençlik Merkezi'nde çocuk ve gençlerin bağımlılıklardan uzak sosyal gelişimlerini desteklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube eğitmeni psikolojik danışman Emre Güneş tarafından sunum yapıldı.

Güneş, birçok bağımlılık türü bulunduğunu, son yıllarda bunlardan sosyal medya bağımlılığının ilk sıraya yerleştiğini belirterek, bağımlılıkla mücadelede gençlerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarının önem taşıdığını vurguladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam ise ilçede çocuklar ve gençler için sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildiğini, gençlerin mutlaka bu etkinliklere katılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

Salıpazarı Gençlik Samsun Spor Güncel Haberler

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