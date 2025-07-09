Salıpazarı Kaymakamı Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Salıpazarı Kaymakamı Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
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Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek, gençlerin dini bilgilerle tanışmasının önemine vurgu yaptı ve kursların katkılarını değerlendirdi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Kurs ortamını inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Beyazıt, gençlerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle erken yaşta tanışmasının önemine değindi.

Beyazıt, "Bu kurslar çocuklarımızın hem dini hem de ahlaki gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Emeği geçen tüm din görevlilerimize ve Müftülüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Beyazıt, sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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