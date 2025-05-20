Salıpazarı Kaymakamı İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

Salıpazarı Kaymakamı İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu
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Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede devam eden Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı ve çalışmaları yerinde gözlemledi.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede yapımı devam eden Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Beyazıt, şantiye şefi Hasan Berk Canker'den devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı, projenin ilerleyişini yerinde gözlemledi.

Baraj inşaatında gelinen son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Beyazıt, projenin bölgeye sağlayacağı katkılara dikkat çekerek çalışmaların titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnceleme sırasında şantiye çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Beyazıt, projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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