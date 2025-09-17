Salıpazarı Kaymakamı Aile Hekimlerini Ziyaret Etti

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçede görev yapan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Aile hekimliği hizmetleri üzerine değerlendirmede bulunulan ziyarette hizmetlerin daha verimli ve etkin sunulabilmesi için sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinda bulunan Beyazıt, vatandaşlara verilen sağlık hizmetlerinin daha iyi seviyelere taşınması gerektiğini vurguladı.

Beyazıt, özveriyle görev yapan hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, toplum sağlığı için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.