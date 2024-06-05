Salıpazarı ilçesinde gönüllü gençlerle çocuklara eğitsel aktiviteler yapıldı

Salıpazarı ilçesinde, "Her Gönüle Bir Okul Projesi" kapsamında gönüllü gençlerle çocuklara yönelik eğitsel aktiviteler yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Gençlik Merkezi ev sahipliğinde Kırgıl ve Cevizli ilkokullarında eğitsel etkinlikler gerçekleştirildi.

Yurtlarda kalan üniversiteli gönüllü gençlerin katılımıyla düzenlenen etkinliklere köy sakinleri de ilgi gösterdi.

Atakum Gençlik Merkezi'nin de destek verdiği faaliyetlerde öğrencilere kıyafet ile kırtasiye yardımı da yapılırken, eğitsel yarışmalarla çocuklar doyasıya eğlendi.

Gençlik merkezleri tarafından özellikle kırsal kesimdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin bazı imkanlardan yararlanmaları için bu tür faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.