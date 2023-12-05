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Salıpazarı ilçesinde çalınan patpat bulundu

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Salıpazarı ilçesinde çalınan bir patpat, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli ise gözaltına alındı. Olay, Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. N.Ş isimli şahıs, tarım aracının çalındığını jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin patpatı Çarşamba ilçesine kadar götürdüğünü tespit etti. Şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ifadesi üzerine patpat sahibi N.Ş'ye teslim edildi.

Salıpazarı ilçesinde çalınan patpat jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Mahallesi'nde N.Ş, jandarmaya başvurarak tarım aracının çalındığını belirterek şikayette bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda bir şahsın Çarşamba ilçesine kadar patpatı kullanarak götürdüğünü kamera kayıtlarından tespit etti.

Şüpheli E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi üzerine patpat bulunarak sahibi N.Ş'ye teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hisarcık Karaman Tarım Hırsızlık Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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