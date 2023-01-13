Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 120 dolu fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel