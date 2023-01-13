Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, asayiş uygulaması sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 6 şarjör ve 120 dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ile ilgili yasal işlem yapıldı.