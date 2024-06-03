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Salıpazarı ilçesinde Avut Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı

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Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından yapıldı. Resim Öğretmeni Melike Göl, yapılan minyatür, karakalem, akrilik, suluboya, pastel boya, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, mozaik ve kesip yapıştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Adem Kahramanoğlu ise amaçlarının, öğrencilere eğitimlerinin yanında sanatsal beceriler kazandırmak olduğunu belirterek bundan sonraki hedeflerinin çok daha kapsamlı sergiler düzenlemek olduğunu söyledi. Sergiyi gezen Kaymakam Başara ve Belediye Başkanı Karaca da emeklerinden dolayı öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür etti.

Salıpazarı ilçesinde Avut Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı

Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca tarafından yapıldı.

Resim Öğretmeni Melike Göl, yapılan minyatür, karakalem, akrilik, suluboya, pastel boya, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, mozaik ve kesip yapıştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Adem Kahramanoğlu ise amaçlarının, öğrencilere eğitimlerinin yanında sanatsal beceriler kazandırmak olduğunu belirterek bundan sonraki hedeflerinin çok daha kapsamlı sergiler düzenlemek olduğunu söyledi.

Sergiyi gezen Kaymakam Başara ve Belediye Başkanı Karaca da emeklerinden dolayı öğretmen, idareci ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Refaettin Karaca Sanat Kültür Eğitim Güncel Haberler

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