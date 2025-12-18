Haberler

Salıpazarı'nda İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Salıpazarı'nda Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında yapılan toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yaşam kalitesinin artırması için planlanan projeler ele alındı.

Salıpazarı İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yapılması planlanan projelerin görüşüldüğü toplantıda ayrıca altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin sahaya daha hızlı yansıtılması için atılacak adımların belirlendiği toplantıya ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaymakam Beyazıt, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, kamu kurumları arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekerek, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

