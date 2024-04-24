Üye Girişi
Haberler

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Bilgilendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği personeli broşür dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, 'Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın.' ifadesini kullandı.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Sanal ortamdaki saldırı ve telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği personeli broşür dağıtarak, vatandaşları bilgilendirdi.

Vatandaşlara şüpheli gördükleri durumlarda emniyete başvurmaları gerektiğini belirten ekipler, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara inanmayın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title