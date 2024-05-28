Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği, Hayvan Pazarlarında Sahte Para Uyarısı Yaptı

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle satıcıların mağdur olmaması için harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hayvan pazarında bilgilendirici broşür dağıttı.

Paranın sahte olduğunu nasıl anlayabileceklerini detaylı şekilde anlatan ekipler, satıcıları sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Daha sonra ilçe esnafını geçen ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık konulu broşür dağıttı.