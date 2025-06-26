Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı'nda Çalışmalar Devam Ediyor
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Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Çarşamba ve Terme Kaymakamları ile birlikte Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı inşaatını inceledi. Projenin tamamlanmasıyla bölgeye ekonomik katkı sağlanacağı belirtilirken, çalışmaların hızlandırılması için gereken destek vurgulandı.

??????? Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Terme Kaymakamı Metin Maytalman, yapımı devam eden Salıpazarı İçme ve Sulama Barajı sahasında yürütülen çalışmaları inceledi.

Ziyarette şantiye şefi Hasan Berk Canker tarafından Beyazıt, Sağlam ve Maytalman'a çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Canker, Salıpazarı Barajı'nın fiziki olarak yüzde 25'inin tamamlandığını söyledi.

Beyazıt, iki komşu ilçenin kaymakamlarıyla baraj sahasında yapılan çalışmaları incelediklerini belirterek, projenin Samsun ile ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sağlam ise Salıpazarı Barajı tamamlandığında ekonomik olarak bölge ve ülkeye önemli katkı sağlayacağını anlatarak, "Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Maytalman da Terme ilçesi açısından projenin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında ve olası taşkınların önlenmesinde hayati rol oynayacağını kaydetti.

Programa Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Barajlar ve HES Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, DSİ 71. Şube Müdürü Özgür Ulurak, yapı denetim görevlisi Serdar Bahadır ve harita ve etüt şefi Memiş Karaçoban da katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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