Salıpazarı HEM'de kadınlara yönelik ney kursu açıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından kadınlara yönelik ney kursu düzenlendi.

Salıpazarı Engelliler Derneğinde gerçekleştirilen kursa 7 kursiyer katılıyor. Kursların yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

Usta öğretici Nuran Sağlam, AA muhabirine, HEM bünyesinde katılımcılara ney eğitimi verdiklerini söyledi.

Neyin zor bir enstrüman olduğunu ama çalışıldığı zaman insanı hoş sedalara götürdüğünü belirten Sağlam, "Bizler de burada ilgisi olan, ney enstrümanını seven, hobi olarak değerlendirmek isteyen kardeşlerimize, gençlerimize gücümüz yettiğince öğretmeye çalışıyoruz." dedi.