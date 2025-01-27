Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Salıpazarı Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Spor ve Eğitim Kursları

Salıpazarı Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Spor ve Eğitim Kursları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salıpazarı Belediyesi, 4-10 yaş ve 9-10 yaş arası çocuklara yönelik yönetim, eğitim ve spor kursları düzenleyerek çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Antrenör Esranur Arslan liderliğinde yapılan aktiviteler ile çocuklar eğlenceli parkurlar ve öğretici oyunlar ile becerilerini geliştiriyor.

Salıpazarı Belediyesi, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çocuklara yönelik, yönetim, eğitim ve spor kursları düzenliyor.

Antrenör Esranur Arslan'ın liderliğinde gerçekleştirilen spor eğitimlerine 4-10 yaş ve 9-10 yaş arası toplam 50 çocuk katılıyor.

Çocuklar eğlenceli parkurlar ve öğretici oyunlarla hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor. Çocuklar, grup çalışması, iletişim, koordinasyon ve özgüven gibi hayat boyu kullanabilecekleri değerli yetkinlikleri kazanma şansı buluyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, bu projeyle çocukların geleceğine yatırım yapmayı hedeflediklerini belirtti. Karaca, şunları kaydetti:

"Bizim için çocuklarımızın mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok önemli. Bu kurslar, çocuklarımızın hem eğlenerek öğrenmelerine hem de sosyal birer birey olarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Ebeveynlerin de bu projelere olan ilgisi bizi daha iyisini yapma konusunda motive ediyor."

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
img

2 kızını öldürüp intihar etti
img

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
img

Et fiyatlarına yeni düzenleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Bursa'daki deprem sonrası korkutan uyarı
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.