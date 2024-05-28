Salıpazarı Belediyesi ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Salıpazarı Belediyesi ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Refaettin Karaca, 2005 yılından bu yana uygulanan Denetimli Serbestlik Yasası'nın güzel bir uygulama olduğunu belirtti.

Karaca, "Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve kamu yararına çalıştırılmaları açısından getirilen Denetimli Serbestlik Yasası'nı destekliyoruz. Gayet güzel bir uygulama. Biz de Salıpazarı Belediyesi olarak geçmişteki uygulamaları uygun ve yerinde bularak yeniden bu protokole imza attık." dedi.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, Denetimli Serbestlik Yasası ve uygulamasıyla ilgili bilgi vererek, "Kurumlar arasında işbirliği maksadıyla imzaladığımız bu protokol nedeni ile Sayın Belediye Başkanımız Refaettin Karaca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar tarafından imzalanan protokol, kamu yararına çalışma cezası verilen hükümlülerin Belediye birimlerinde çalışarak cezalarını tamamlamasını içeriyor.