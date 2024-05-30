Salıpazarı Belediyesi, Park ve Camilerde Bahar Temizliği Yapıyor

Salıpazarı Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe, mesire alanları ile camilerde bahar temizliği çalışması yürütüyor.

Salıpazarı Belediyesi, parklar, refüjler ve mesire alanları başta olmak üzere şehir genelinde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Refaettin Karaca, temiz bir Salıpazarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Halkımız için rahat ve temiz nefes alma alanı olan yeşil alanlarımız ve parklarımızın temiz olması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımız daha güzel alanlarda vakit geçirebilsin diye ilçe merkezinde bulunan Sadettin Çavuş, Şehit İbrahim Yaman, Adem Kaya, Canik Parkı ve Göne mesire alanımızda kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle camilerimizin çevre düzenlemeleri de ekiplerimiz tarafından yapılıyor." dedi.

Karaca, çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceğini kaydetti.