Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün annesi hayatını kaybetti
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Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün 76 yaşındaki annesi Dursiye Akgül, hayatını kaybetti.
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'ün 76 yaşındaki annesi Dursiye Akgül, hayatını kaybetti.
Uzun süredir hasta olan ve tedavi gördüğü öğrenilen Akgül, Gökçeli Mahallesindeki evinde yaşamını yitirdi.
Akgül'ün naaşının bugün ikindi vakti Gökçeli Pazaryeri Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.