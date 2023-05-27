Salıpazarı Belediye Başkanı Baraj İnşaatında İncelemede Bulundu

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden, içme suyu ve sulama amacıyla kullanılacak baraj inşaatında incelemede bulundu. Salıpazarı ve Terme ilçeleri için önem taşıyan içme suyu, sulama ve taşkın koruma barajında çalışmalar devam ediyor.

???????Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, yapımı devam eden, içme suyu ve sulama amacıyla kullanılacak baraj inşaatında incelemede bulundu.

Salıpazarı ve Terme ilçeleri için önem taşıyan içme suyu, sulama ve taşkın koruma barajında çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında barajın temelden yüksekliğinin 68,67 metre, gövde hacminin 350 bin metreküp, göl hacminin ise 16,13 hektometreküp küp olması hedefleniyor.

Baraj inşaatında incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Akgül, barajın gövdesinin bulunacağı alanda ekiplerin yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Salıpazarı ve Terme bölgesinde taşkınla ilgili barajın yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan Akgül, "Ayrıca Salıpazarı, Terme ve Çarşamba'nın içme suyu ile ilgili de barajın önemi var. Yüklenici firma barajın gövdesinin oluşacağı yerde çalışmalarına devam ediyor. Biraz gecikmeli de olsa bundan sonrası için hareketli bir çalışma temposu bekliyoruz. Çünkü her yağmur yağdığında uykularımız kaçıyor. O nedenle barajın bir an evvel bitmesini arzu ediyoruz." dedi.