Salihli Kaymakamı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Bağcılar ve Çelikli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, mahalle halkının dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Bağcılar ve Çelikli mahalleleri ile devam etti.

Bağcılar ve Çelikli Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Sağlam, "Bağcılar ve Çelikli mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Sağlam'a mahalle ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Aksu, İlçe Tarım ve Orman Müdür Ali Demir, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri eşlik etti. - MANİSA