Salihli Kaymakamı Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Sağlam, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Çelikli Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Ekrem Serbest ve Ali Çelikkapı'yı ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sağlam, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını vurgulayarak, devletin her zaman onların yanında olduğunu belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Kıbrıs Barış Harekatı Gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Sağlam, mahalle ziyaretleri kapsamında gittiği Çelikli Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazileri Ekrem Serbest ve Ali Çelikkapı'yı ziyaret etti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Alim Yavuz ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Aksu'nun eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam "Aziz vatanın toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - MANİSA