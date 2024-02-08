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Manisa Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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Manisa Salihli'de jandarma ekipleri, Sart ve Hacıbektaşlı mahallelerinde sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda O.S., M.A. ve M.G. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Manisa Salihli'de jandarma ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakaladı.

Sart ve Hacıbektaşlı mahallelerinde sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, O.S. (32), M.A. (19) ve M.G'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Salihli Güvenlik Uyuşturucu Operasyon Güncel Haberler

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