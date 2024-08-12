Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Yavru Kedilere İşkence Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırarak öldürdü. Olay, cep telefonuyla kaydedildi ve şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde M.Ş. (55), oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldürdü. M.Ş.'nin eziyet ederek kedileri katlettiği o anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. M.Ş., evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere M.Ş., acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Salihli Manisa Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor? Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü? GELİNİM MUTFAKTA 12 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Fenerbahçe- Lille rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef eleme adayları kimler? AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 3. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? HAMSTER KOMBAT 12 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 12 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 12 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 12 Ağustos sonuçlar bugün açıklanacak mı? Meteor (Perseid) yağmuru ne zaman, saat kaçta? Meteor yağmuru bu akşam mı? Meteor yağmuru nereden izlenir? AK Parti MYK toplantısı ne zaman, saat kaçta? AK Parti MYK toplantısı konusu nedir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (12 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! (12-13 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title