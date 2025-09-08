Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yasa dışı kenevir eken S.B. adlı şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, evinde yapılan aramada 38 kök kenevir ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ektiği belirlenen S.B'nin (39) eve baskın düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 38 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.