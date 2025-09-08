Haberler

Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 39 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde yasa dışı kenevir eken S.B. adlı şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak tutuklandı. Operasyonda, evinde yapılan aramada 38 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ektiği belirlenen S.B'nin (39) eve baskın düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada 38 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.