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Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 715 sentetik ecza hap ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada 715 sentetik ecza hap, 2 kök kenevir bulundu.

Polis, ilçede bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 102 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.K. (28) ve G.Ç. (36) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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