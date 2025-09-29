Haberler

Salihli'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Salihli'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve soruşturma süreci devam etmekte.

KAZANIN DETAYLARI VE ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Salihli ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kazanın detayları belli oldu. Salihli'den İzmir istikametine giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip, bu sırada seyir halinde olan Mert Gülderen (41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı kamyonla çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği öğrenildi.

OTOMOBİL İKİ AYRILDI

Kazada karşı şeride geçen ve kamyonla çarpışan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Elanur Uzunaltın (4) ile kamyonda bulunan Mert Gülderen, Zeynep Burcu Gülderen (35), Deniz Gülderen (68), Eline Gülderen (2) ve Ertuğrul Gülderen (1) de yaralandı. Durumu ağır olan Elanur Uzunaltın ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, kazada ölen 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ(Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
