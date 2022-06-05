SALİHLİ'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 6 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SALİHLİ'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
SALİHLİ'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 3'Ü AĞIR 6 YARALI

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Sart Mahallesi Işıklı Kavşakta meydana geldi. Salihli'den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 plakalı otomobil Sart Işıklı Kavşakta çarpıştı. Kazada, 35 AYK 177 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title