Salihli'de Trafik Haftası Etkinlikleri: Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Salihli'de Trafik Haftası Etkinlikleri: Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla il jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi verildi. Jandarma, otobüste sivil kıyafetle denetim yaparak kurallara uyan sürücüye teşekkür etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli-Gölmarmara kara yolundaki uygulamada sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Bir otobüse sivil kıyafetle binen jandarma personeli, yolculuk süresince denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uyan sürücüye teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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