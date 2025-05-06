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Salihli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Salihli'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinlikte trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, trafik ekiplerinden trafikte kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi aldı, Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine "okul geçidi görevli" belgelerini verdi.

Daha sonra protokol üyeleri emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon aracı testlerini izledi. Yaya geçidinin protokol üyeleri tarafından boyandığı etkinlikte alkol simülasyon gözlüğü ile alkollü kişinin görme kaybı uygulamalı olarak anlatıldı, vatandaş ve öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Programa Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da katıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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