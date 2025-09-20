Salihli'de Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü M.B. (20), kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
M.B. (20) idaresindeki 35 HGK 30 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolu Karapınar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.