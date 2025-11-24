Salihli'de Tarlaya Devrilen Arabada 5 Yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, tarlaya devrilen otomobilin içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Salihli'den Alaşehir yönüne giden H.A. (71) yönetimindeki 45 AHY 039 plakalı otomobil, Köseali Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Y.E.A. (1), K.A. (22), A.A. (26) ve S.K. (65) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.