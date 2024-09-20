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Salihli'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Salihli'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
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Sagrex Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 100 firmanın katılımı ile Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. Fuar, sektördeki paydaşları bir araya getirerek Salihli'nin tarım potansiyelini öne çıkarıyor.

Sagrex Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 100 firmanın katılımıyla Manisa'nın Salihli ilçesinde açıldı.

Salihli Yeni Pazar Alanı'ndaki organizasyon sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Kaymakam Ali Güldoğan, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Salihli'nin Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İlçenin, 581 bin dekar tarım alanına sahip olduğunu ifade eden Güldoğan, 117 bin dekar bağ alanında ortalama 40 bin ton Sultaniye kuru üzümünün elde edildiğini, 128 bin dekar alanda da 4 milyon zeytin ağacının bulunduğunu vurguladı.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu da ilçenin tarihi yapısının yanı sıra tarımıyla da ön plana çıktığını söyledi.

Açılışta Salihli Ticaret Odası Başkanı Yetiş Aksoy ile EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal da konuşma yaptı.

Fuar, 23 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel

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