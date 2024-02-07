Salihli'de sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir köpek, elektrik direğinin içine girerek sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı ve başarılı bir şekilde köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Keli Mahallesi'nde bir köpeğin beton elektrik direği içinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.