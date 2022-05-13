SALİHLİ'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU - Haberler

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Salihli'de akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası ilçenin ana caddeleri sular altında kaldı. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış sonrası trafik tamamen dururken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Öte yandan, sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yağışın ardından Manisa ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel