Salihli'de Sahte Sikkelerle Dolandırıcılık: İki Şüpheli Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarihi eser görünümünde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst aramasında 484 sahte sikke ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 2 kişi yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinli Mahallesi'nde tarihi eser görünümü verilmiş sahte sikkelerle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine C.B.(48) ve H.Ş'yi (45) yakaladı.
Üst aramasında 484 sahte sikke bulunan şüpheliler gözaltına alındı.