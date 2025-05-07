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Salihli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Salihli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, ruhsatsız silah ve parçalarının ele geçirildiği operasyonda A.A. tutuklandı. Emniyet ekipleri, iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli tabancalar ve silah imalatında kullanılan makineler buldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iş yeri ve deposunda ruhsatsız silah ve parçaları ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalat ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında A.A'nın (36) iş yeri ve deposuna operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 10 kurusıkıdan çevrilmeye hazır tabanca, 2 tabanca gövdesi, 1 torna makinesi, 1 mengene, 1 tornavida uç seti, 3 demir testeresi ve 99 tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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