Üye Girişi
Haberler

Salihli'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, takla atarak elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Oğuzhan İsbat'ın (25) kullandığı 45 PA 6335 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Pazar esnafı olduğu öğrenilen İsbat'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Salihli trafik Manisa Acil Durum Ölüm Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title