Salihli'de Nitelikli Dolandırıcılık Şüphelileri Yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde telefonla vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik çalışmalar yürüttü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda, İ.B. ve İ.Ü. isimli şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Türkiye genelinde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini cumhuriyet savcısı veya polis olarak tanıtıp dolandıranlara karşı çalışma yürüten Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü tespit ettiği 3 şüpheliden ikisini İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesi ile yakalayarak Salihli'ye getirdi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde telefon ile kendisini cumhuriyet savcısı veya polis olarak tanıtıp, vatandaşları 'kimlik bilgileriniz terör örgütleri tarafından ele geçirilmiş ve adınıza işlem yapılıyor' diyerek dolandıran şahıslara yönelik Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 9 Mayıs tarihinde Salihli'de aynı yöntemle meydana gelen 'Nitelikli dolandırıcılık' olayının şüphelileri olan İ.B. (34), İ.Ü. (45) ve M.Ü. (33) isimli şahısların İzmir'de ikamet ettikleri tespit edildi. Şahısların ikametlerinde 22 Mayıs günü İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordine kurularak yapılan aramada İ.B. (34) ve İ.Ü. (45) isimli şahıslar yakalanarak Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verilen İ.Ü. (45) cezaevine teslim edildi. - MANİSA