Salihli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 60 yaşındaki Adem Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü T.Ö. gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
T.Ö'nün (22) kullandığı 35 PDN 23 plakalı kamyonet, Kabazlı Mahallesi'nde, Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı.