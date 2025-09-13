Haberler

Salihli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Salihli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 60 yaşındaki Adem Yılmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü T.Ö. gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

T.Ö'nün (22) kullandığı 35 PDN 23 plakalı kamyonet, Kabazlı Mahallesi'nde, Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Fener'in yeni hocası Tedesco'dan Mourinho'ya olay gönderme

Fener'in yeni hocasından Mourinho'ya olay gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'ndan Yılmaz Güney'e sert yorum

"Yılmaz Güney bir katildir! Kadın düşmanı olmasına rağmen..."
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.