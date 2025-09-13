Haberler

Salihli'de Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Salihli'de Motosiklet Kazası: 60 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 60 yaşındaki Adem Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti, fakat Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonet ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Adem Yılmaz (60), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kabazlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. T.Ö. (22) yönetimindeki 35 PDN 23 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Adem Yılmaz'ın kullandığı plakasız sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada sepetli motosikletin sürücüsü Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
