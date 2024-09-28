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Salihli'de Motosiklet ile Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Ölü

Salihli'de Motosiklet ile Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Ölü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü Tolga Elmas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Y.Y'nin kullandığı 35 BTY 303 plakalı beton mikseri ile Tolga Elmas (30) idaresindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Elmas, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen sürücü Y.Y, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel

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