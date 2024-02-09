Salihli'de Kırveli-Avar Karayolu Alt Geçidi Projesi İçin Çalışmalar Başladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir-Uşak kara yolu üzerinde yer alan "Kırveli-Avar" mevkisine yapımı planlanan kara yolu alt geçidi projesi için çalışma başlatıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kavşakta gazetecilere yaptığı açıklamada trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgede, ilçe trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak bir alt geçit yapılacağını belirtti.

Salihli'de 10 yılda 9 köprüyü yaparak hizmete açtıklarını anlatan Kayda, Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle erteledikleri "Kırveli-Avar E96 Karayolu Alt Geçit Projesi"nde çalışmaların başladığını söyledi.

Kayda, şunları kaydetti:

"Salihli halkımızın merakla beklediği Cumhur İttifakımızın gücü ile yeni dönem projelerimizden olan Kırveli-Avar E96 Karayolu Alt Geçit Projemizde çalışmalar başladı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden yetkili mühendislerimizle birlikte günde 30 bin aracın geçiş yaptığı Kırveli kavşağında incelemeler yaptık. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü mühendislerimiz, bölgede projelendirme çalışmalarına başladı. Salihli'mize hayırlı olsun."