Salihli'de Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Salihli'de Kamyonet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, yanındakinin durumu ise iyi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), -MANİSA'nın Salihli ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü Mehmet Eriş (38) hayatını kaybetti, yanındaki A.B. ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara-İzmir D300 kara yolu Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula yönünden Salihli istikametine giden Mehmet Eriş yönetimindeki 35 CJG 406 plakalı kamyonet, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü Mehmet Eriş ile yanındaki A.B. (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Eriş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren A.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
