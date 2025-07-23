Salihli'de Kamyon Devrildi, Yangın Çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen kamyon alev alev yandı. Kazada sürücü yaralanırken, itfaiye ve Oman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Gökköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde meydana geldi. Salihli istikametine seyir halinde olan Mehmet Ay yönetimindeki 64 ACD 079 plakalı plastik atık yüklü kamyon, sürücüsünün virajlı yolda kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü güçlükle araçtan çıktıktan sonra alev alan kamyon yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan mahalle sakinleri su tankerleri ile yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Salihli Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, alevler ormana sıçramadan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Salihli-Ödemiş karayolu bir süre süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Ay ise Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.