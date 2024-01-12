Salihli'de hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından 37,5 yıl hapis cezası bulunan E.Ç, polis tarafından yakalandı ve cezaevine sevk edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından 37,5 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'yi, Eskicami Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.
Hükümlü işlemin ardından cezaevine sevk edildi.