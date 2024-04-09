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Salihli'de firari hükümlüler yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (33), K.A. (25), M.Y. (46) ve E.S. (33) yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Salihli Manisa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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