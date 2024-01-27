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Salihli'de firari hükümlü yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, 44 farklı suçtan dosyası, 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, işlemin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Salihli Manisa Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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