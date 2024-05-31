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Salihli'de fabrika inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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Salihli ilçesinde bir fabrika inşaatında meydana gelen göçük sonucu işçi Selim Çankaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçi Selim Çankaya (41), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir fabrika inşaatında kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu, işçilerden Selim Çankaya toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla ulaşılan Çankaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Selim Çankaya'nın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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